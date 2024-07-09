Президент Франции Эммануэль Макрон может отказаться от визита на саммит НАТО в США из-за давления оппозиции по поводу формирования нового правительства. Об этом сообщает газета Le Figaro.

На недавних выборах во французский парламент первое место занял левый альянс «Новый народный фронт», а партии Макрона досталось лишь второе место. Премьер-министр страны Габриэль Атталь 8 июля подал в отставку, так как в ближайшее время в стране должно сформироваться новое правительство с новым премьером. Однако Макрон не принял отставку Атталя, попросив того «на время» остаться на посту премьера «в целях обеспечения стабильности страны».

Предполагалось, что на саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, Макрон прибудет утром 10 июля - одним из последних. Этот саммит называют историческим: в этом году НАТО отмечает свое 75-летие, на юбилейном саммите должен быть принят новый план обороны и одобрена новая помощь Украине. Макрон уже пропустил первый день саммита из-за сложной политической обстановки после выборов.

На Западе сочли саммит НАТО провальным еще до его начала

По словам источников Le Figaro, в итоге президент может вообще не поехать на саммит: в окружении Макрона опасаются, что левые воспользуются отсутствием главы государства, чтобы ускорить дискуссии по формированию правительства и навязать свою позицию. Несколько высокопоставленных чиновников выразили обеспокоенность по поводу отсутствия президента в течение 48 часов в столь важный период.

«Левые собираются согласовать кандидатуру премьер-министра, так что нам нужно организоваться. Но если президент уедет на два дня в США, у нас ничего не произойдет», - заявил изданию один из макроновских министров.



По его словам, если левым удастся договориться, пока Макрон отсутствует, давление на президента по его возвращении будет очень сильным. Уже 18 июля должно состояться первое заседание Нацсобрания в новом составе.