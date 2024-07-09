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В Черногории заблокировали 20 российских СМИ

В Черногории ограничили доступ к 20 российским СМИ. О блокировке не территории страны ряда медиа сообщило Агентство по электронным СМИ ос ссылкой на Официальный вестник Черногории.

В Черногории заблокировали 20 российских СМИ
© РИА Новости

Отмечалось, что под ограничительные меры попали Первый канал, «Россия 1», «РЕН ТВ», «Россия 24», Sputnik, телеканал RT и его филиалы в других странах и другие СМИ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала случившееся актом цензуры и национализма. Она также анонсировала ответные меры на блокировку.

Ранее в Черногории призывали отключить вещание RT и Sputnik. В стране планировали отозвать разрешение медиакомпаниям распространять контент на всех медиаплатформах.

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