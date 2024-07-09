В Черногории заблокировали 20 российских СМИ

В Черногории ограничили доступ к 20 российским СМИ. О блокировке не территории страны ряда медиа сообщило Агентство по электронным СМИ ос ссылкой на Официальный вестник Черногории.

Отмечалось, что под ограничительные меры попали Первый канал, «Россия 1», «РЕН ТВ», «Россия 24», Sputnik, телеканал RT и его филиалы в других странах и другие СМИ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала случившееся актом цензуры и национализма. Она также анонсировала ответные меры на блокировку.

Ранее в Черногории призывали отключить вещание RT и Sputnik. В стране планировали отозвать разрешение медиакомпаниям распространять контент на всех медиаплатформах.