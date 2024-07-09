Новый президент Ирана заявил о готовности подписать договор с РФ

Иран выражает готовность к подписанию договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Тегераном и Москвой, документ может быть подписан в рамках саммита стран БРИКС в РФ в октябре. Об этом заявил избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, слова иранского лидера приводит издание IRNA. Газета.Ru

«[Подготовка] документов по соглашению о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией завершена», — подчеркнул президент. По словам Пезешкиана, Тегеран придает особое значение отношениям с Москвой, поэтому будет стремиться укреплять связи с Россией. ТАСС

Разговор двух лидеров состоялся вечером 8 июля. Деловая газета «Взгляд»