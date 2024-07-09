Президент США Джо Байден готов пересечь все имеющиеся красные линии с Россией ради продолжения поддержки Украины. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Уоррен Дэвидсон, его слова передает Responsible Statecraft.

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«Возможно, Байден намеренно стремится развязать новую мировую войну, особенно на фоне недавнего заключения 10-летнего соглашения о безопасности с Украиной. Было бы ошибкой думать, что Москва не оценивает это и любое другое пересечение красной линии как прямое участие Вашингтона в конфликте», — отметил конгрессмен.



Дэвидсон предположил, что американский лидер может сначала разместить американских военных подрядчиков на Украине. По его мнению, Байден «поддастся давлению на него» и направит регулярные воинские подразделения для противостояния с Россией.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет несколько крупных объявлений о помощи Украине. По словам чиновника, Североатлантический альянс объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнерства для поддержки Киева.