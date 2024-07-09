В Раде допустили проведение парламентских выборов после избрания президента США

На Украине могут переизбрать парламент после президентских выборов в США, считает депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Я склоняюсь к тому, что [парламентские] выборы пройдут в декабре — после выборов в США», — написал он.



Депутат также усомнился в легитимности Верховной Рады, полномочия которой истекают 28 августа. Продлить их можно, только продлевая военное положение, но указ об этом должен вносить в парламент президент.

Продлить полномочия также можно, если объявить выборы, отметил Дубинский. Они должны состояться в 60-дневный или, как считают некоторые юристы, в 90-дневный срок. То есть, по мнению депутата, выборы пройдут либо 1 ноября, либо 1 декабря.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Верховная Рада уже давно не представляет интересы украинского народа. Он убежден, что украинский парламент не обладает самостоятельностью.