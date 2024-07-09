Шольц высказался о состоянии Байдена

Канцлер Германии Олаф Шольц перед отправлением на саммит НАТО в Вашингтон заявил, что его не беспокоит физическое состояние президента США Джо Байдена. Lenta.ru

«Нет, такого беспокойства у меня нет. Из многочисленных разговоров, которые у меня были с президентом США, я знаю, что он вместе с нами очень хорошо и очень четко подготовился к этому саммиту», — сказал Шольц. Он также предрек успех предстоящей встрече в Вашингтоне, так как многие решения, которые будут приняты на мероприятии, были подготовлены при взаимодействии Германии и США. Газета.Ru

Ранее стало известно, что помощники президента США Джо Байдена более года контролировали личные контакты и передвижение главы государства, чтобы скрыть его реальное состояние и не демонстрировать участившиеся неудачи. Российская газета