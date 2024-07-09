Задержание главы «Русофилов» в Болгарии назвали бредом

Представители «Русофилов» назвали бредом задержание в Болгарии председателя движения Златомира Девленского. Об этом сообщает «Царьград».

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Активисты заявили, что претензии прокуратуры удивительны, поскольку глава пловдивского отделения не имеет доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.

«Он работает на муниципальном уровне. Какая гостайна? Эти обвинения — бред полный!» — сказали собеседники телеканала.



Почетный председатель организации Николай Малинов пояснил, что подробности задержания будут известны позднее. По его словам, сейчас представители движения ждут, что предъявит сторона обвинения.

«Молодой парень, работал в местном муниципалитете. Имел — не имел доступа (к сведениям, составляющим гостайну, — прим. «Ленты.ру»), я не знаю. Я знаю, что он хороший, активный, молодой активист», — отметил представитель «Русофилов».



Также на допрос вызвали заместителя Малинова Асена Асенова.

О задержании Девленского стало известно в понедельник, 8 июля.