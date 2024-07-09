«Сведение счетов». Эксперт объяснил расследование против Ле Пен во Франции
Эксперт по Франции, политолог Сергей Федоров прокомментировал решение прокуратуры Парижа начать расследование против лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Согласно данным телеканала BFMTV, Ле Пен подозревают в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года. Источники рассказали каналу, что началу расследования предшествовала жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию. Причем, подозрения вызвала не только Ле Пен, однако именно против нее запустили судебное расследование. Согласно законодательству Франции, во время предвыборных кампаний кандидатам запрещено превышать установленный лимит расходов. В противном случае комиссия может внести изменения в избирательные счета, сократить сумму полагаемого возмещения и передать дело для расследования.
В расследовании против Ле Пен эксперт увидел политические мотивы, связанные с успехами ее партии «Национальное объединение» на парламентских выборах.
Можно предположить, что это расследование - просто сведение счетов, что оно связано с желанием глубинного государства, которое поддерживает [действующего президента страны Эммануэля] Макрона, расправиться с «Национальным объединением» Ле Пен. Эта партия добилась впечатляющих результатов на прошедших выборах - она оказалась на третьем месте, но при этом получила больше всего голосов избирателей… Цель подобных политических заказов – каким-то образом уязвить своих политических противников. Когда вести борьбу общеполитическими методами не могут, начинаются поиски компромата, в том числе касательно методов финансирования.Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН
Ранее во Франции уже предпринимались попытки привлечь Ле Пен к ответственности, напомнил специалист.
«Когда Ле Пен была евродепутатом, ее уже преследовали якобы за незаконное финансирование помощников, но потом это дело как-то заглохло. А теперь во Франции нашли повод, чтобы каким-то образом поставить под сомнение электоральный успех «Национального объединения» и нанести очередной удар по престижу этой крайне правой партии», - отметил собеседник Рамблера.
Федоров сравнил нынешнюю ситуацию с Ле Пен с предвыборным скандалом 2017 года вокруг кандидата на пост главы государства Франсуа Фийона, допустив, что к обоим случаям был причастен лично Макрон.
«Не случайно же в 2017 году, когда на президентских выборах победил Макрон, в нужный момент на имевшего все шансы на победу Фийона вытащили компромат касательно фиктивного трудоустройства его жены. Тогда в нужный момент на свет появились документы 20-летней давности, когда, условно, Фийон только начинал свою деятельность. Разве это ни о чем не говорит? Это означает, что кто-то специально «копал» и искал эти документы Сената и Национального собрания. Дело против Фийона раскрутили за неделю, хотя, как правило, на подобные дела уходит около полугода. Вот и делайте выводы», - заключил он.
Ранее сообщалось, что партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен возглавит новый альянс в Европейском парламенте (ЕП) под названием «Патриоты за Европу», основанную премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.