Эксперт по Франции, политолог Сергей Федоров прокомментировал решение прокуратуры Парижа начать расследование против лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Согласно данным телеканала BFMTV, Ле Пен подозревают в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года. Источники рассказали каналу, что началу расследования предшествовала жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию. Причем, подозрения вызвала не только Ле Пен, однако именно против нее запустили судебное расследование. Согласно законодательству Франции, во время предвыборных кампаний кандидатам запрещено превышать установленный лимит расходов. В противном случае комиссия может внести изменения в избирательные счета, сократить сумму полагаемого возмещения и передать дело для расследования.

В расследовании против Ле Пен эксперт увидел политические мотивы, связанные с успехами ее партии «Национальное объединение» на парламентских выборах.

Можно предположить, что это расследование - просто сведение счетов, что оно связано с желанием глубинного государства, которое поддерживает [действующего президента страны Эммануэля] Макрона, расправиться с «Национальным объединением» Ле Пен. Эта партия добилась впечатляющих результатов на прошедших выборах - она оказалась на третьем месте, но при этом получила больше всего голосов избирателей… Цель подобных политических заказов – каким-то образом уязвить своих политических противников. Когда вести борьбу общеполитическими методами не могут, начинаются поиски компромата, в том числе касательно методов финансирования. Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН

Ранее во Франции уже предпринимались попытки привлечь Ле Пен к ответственности, напомнил специалист.

«Когда Ле Пен была евродепутатом, ее уже преследовали якобы за незаконное финансирование помощников, но потом это дело как-то заглохло. А теперь во Франции нашли повод, чтобы каким-то образом поставить под сомнение электоральный успех «Национального объединения» и нанести очередной удар по престижу этой крайне правой партии», - отметил собеседник Рамблера.



Федоров сравнил нынешнюю ситуацию с Ле Пен с предвыборным скандалом 2017 года вокруг кандидата на пост главы государства Франсуа Фийона, допустив, что к обоим случаям был причастен лично Макрон.

«Не случайно же в 2017 году, когда на президентских выборах победил Макрон, в нужный момент на имевшего все шансы на победу Фийона вытащили компромат касательно фиктивного трудоустройства его жены. Тогда в нужный момент на свет появились документы 20-летней давности, когда, условно, Фийон только начинал свою деятельность. Разве это ни о чем не говорит? Это означает, что кто-то специально «копал» и искал эти документы Сената и Национального собрания. Дело против Фийона раскрутили за неделю, хотя, как правило, на подобные дела уходит около полугода. Вот и делайте выводы», - заключил он.



Ранее сообщалось, что партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен возглавит новый альянс в Европейском парламенте (ЕП) под названием «Патриоты за Европу», основанную премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.