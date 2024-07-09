Швейцария расширила санкции против России

Швейцария включила в антироссийские санкционные списки 69 физических и 47 юридических лиц, введя в том числе и запрет на рекламу в отношении четырех российских СМИ. Об этом пишет РИА Новости.

© РИА Новости

Напомним, что Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО и по-прежнему заявляет, что придерживается нейтралитета. Однако ранее Берн присоединился к антироссийским санкциям, подчеркнув, что таким образом «реагирует на продолжающуюся российскую военную агрессию на Украине».

В правительстве Швейцарии уточнили, что санкционный список в отношении России был расширен 8 июля.

«Федеральное министерство экономики, образования и науки, отвечающее за санкции, (…) ввело их в отношении еще 69 физических лиц и 47 компаний и организаций», - пояснили в правительстве.



Там не привели точный список физических и юридических лиц, отметив при этом, что туда вошли бизнесмены, представители СМИ, сотрудники вооруженных сил и судебных органов. Таким образом, Швейцария присоединяется к уже ранее принятым санкциям со стороны ЕС, расширив список до 2,2 тысяч физических и юридических лиц.

Ограничения вступят в силу 9 июля в 18:00 по местному времени (19:00 мск) и будут касаться в том числе и Voice of Europe, РИА Новости, «Известий» и «Российской газеты». Санкции в отношении российских СМИ, по данным правительства Швейцарии, введены «из-за продолжающихся российских кампаний пропаганды и дезинформации».

При этом, в отличие от ЕС, Швейцария не запрещает вещание российских средств массовой информации, уточнили в ведомстве.

Ранее Россия в качестве ответных мер на запрет Советом ЕС «любой вещательной активности» РИА «Новости», МИЦ «Известия» и «Российской газеты» приняла решение ограничить вещание ряда европейских СМИ.