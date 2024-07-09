В США заметили участившиеся запинки в речи Байдена

Окружение президента США Джо Байдена заметило участившиеся запинки в его речи, которые начали проявляться во время публичных выступлений и при личном взаимодействии с американским лидером. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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У Байдена бывают моменты, когда он реагирует оживленно и внимателен к деталям, однако в подавляющем большинстве случаев это не так.

«В другое время он забывчив, запинается и с трудом доносит свои мысли. По словам людей, которые лично общались с президентом, подобные оплошности участились», — говорится в материале.



Люди, которые не виделись с Байденом некоторое время, при личной встрече с ним были удивлены, насколько он замедлился. Летом 2023 года бывший главный советник американского лидера рассказал своему коллеге, что встреча была «нехорошей» и что Байден заметно постарел с тех пор, когда они виделись в последний раз.

Еще один экс-советник президента США рассказал, что дебаты с Дональдом Трампом стали переломным моментом, так как заставили некоторых сторонников Байдена пересмотреть свои взгляды.

«Дебаты в Атланте заставили многих людей собрать воедино грызущие их опасения по поводу остроты ума Байдена, мысли о которой они долгое время лелеяли», — заявили изданию.



Ранее журналист CNN Карл Бернстайн рассказал, что люди из окружения Байдена заметили снижение его когнитивных способностей. По их словам, они значительно снизились за последние полтора года.