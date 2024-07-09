В Берлине украинцам запретили протестовать на своем языке

Берлинская полиция запретила украинцам, устроившим акцию протеста у посольства России, произносить речи на украинском языке. Об этом сообщает Berliner Kurier.

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Украинцы и их сторонники начали стихийную акцию протеста перед посольством России в Берлине вечером 8 июля. Полицейские, пришедшие к посольству, запретили участникам акции выступать на украинском языке.

Полицейские подчеркнули, что несут ответственность за поддержание правопорядка, поэтому они должны быть уверены, что речи на акциях не содержат противозаконных заявлений. Консультант Оперативно-ситуационного центра полиции Берлина Николас фон Бюлов объяснил, что им не удалось быстро найти специалиста, который мог бы переводить с украинского для полиции.

«Мы не должны допускать каких-либо уголовных преступлений», - подчеркнул фон Бюлов.



По его словам, процедура стандартизирована и используется на других демонстрациях - если переводчика не удалось найти, протестующие должны выступать на немецком или английском. Однако адвокат Патрик Хайнеманн раскритиковал подход берлинской полиции.

«Действия полиции абсолютно незаконны. Свобода собраний защищает право принимать решения о способе выражения мнений, а значит, и о языке», - заявил адвокат.



Ранее сотрудники стадиона в чешской Остраве убрали с трибуны украинский флаг во время хоккейного матча между сборными Казахстана и Латвии. Спортивные чиновники подчеркнули, что во время чемпионатов на стадионах разрешены только национальные флаги стран-участниц.