Президент Финляндии Александр Стубб из-за задержки рейса вылетел на саммит НАТО из Стокгольма вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Об этом Стубб сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Lenta.ru

«Швеции можно доверять. После всех этих хлопот с перелетом Ульф подбросит меня до Вашингтона. Вместе на первый совместный саммит НАТО. Во многих отношениях лучше поздно, чем никогда», — написал он и опубликовал совместное фото с Кристерссоном из самолета. Газета.Ru

С 9 по 11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. ТАСС