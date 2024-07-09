В Китае заявили об угрозе НАТО другим странам

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Североатлантический альянс создает чрезвычайно высокие риски безопасности во всем мире. RT на русском

«Так называемая безопасность НАТО обеспечивается за счет безопасности других стран, действия альянса создают чрезвычайно высокие риски для безопасности в мире и регионе», - сказал Линь Цзянь. «Будучи пережитком холодной войны и крупнейшим в мире военным блоком, НАТО утверждает, что является региональной оборонительной организацией, но в то же время постоянно переходит границы и расширяет полномочия, провоцируя конфронтацию <...>», - добавил он. ТАСС

Представитель внешнеполитического ведомства КНР заявил, что Пекин выступает категорически против попыток НАТО объяснить свое стремление расшириться на восток в Азию наличием «угрозы» со стороны Китая. Лин Цзянь призвал лидеров военно-политического альянса отказаться от практики создания вымышленных врагов. Российская газета