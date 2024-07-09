Обзор иноСМИ: сложная ситуация Зеленского и «пророчество» британского генерала

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Newsweek: Зеленский склоняется к переговорам

Деэскалация украинского кризиса может стать возможной благодаря переменам с украинской стороны, пишет Newsweek. В середине июня президент РФ Владимир Путин выступил с мирными предложениями, подчеркнув, что украинские силы должны полностью покинуть ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, он подчеркнул, что Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО.

Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации, когда любой его шаг - как к эскалации, так и к деэскалации - может нарушить хрупкую политическую стабильность Украины, отмечает Newsweek. По версии журнала, сейчас Зеленский склоняется к переговорам. В конце июня он заявил, что у Киева мало времени и украинские власти не хотят, чтобы конфликт длился годами. Зеленский подчеркнул, что украинские власти должны подготовить мирный план и представить его на втором международном саммите (первый недавно прошел в Швейцарии, Россия не принимала в нем участия). По оценке Newsweek, количество украинцев, поддерживающих переговоры и выступающих против них, сейчас примерно одинаково.

CNN: в НАТО объявят о «необратимом» членстве Украины

В черновике текста совместного коммюнике НАТО, которое страны альянса примут на саммите 9-11 июля, путь Украины к членству в альянсе охарактеризовали как «необратимый». Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Характер гарантий по членству Украины в НАТО был основным предметом дебатов перед саммитом альянса на этой неделе, отмечает CNN. Черновик коммюнике все еще может измениться, но если в нем оставят формулировку «необратимый», это станет важным сигналом для Киева и Москвы, подчеркивает телеканал. Один из источников CNN - американский чиновник - заявил, что Белый дом поддерживает использование этого слова в итоговой версии коммюнике.

Генерал: Британия не выстоит в войне дольше месяца

Бывший глава генштаба британских сухопутных войск Патрик Сандерс накануне саммита НАТО призвал Лондон повысить расходы на оборону, подчеркнув, что сейчас Британия не продержится дольше месяца даже в небольшой войне. Об этом сообщает The Times.

Новый премьер Британии Кир Стармер ранее заявил, что расходы страны на оборону нужно повысить до 2,5 процента ВВП, но Сандерс и другие бывшие военные руководители считают необходимым повышение до трех процентов. Сандерс заявил, что сделать это надо, так как Британия переживает «самый опасный с 1945 года момент».

Global Times: кто боится сближения России и Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля начал свой двухдневный визит в Россию - это первая зарубежная поездка Моди с начала третьего срока его полномочий. Как отмечает китайская газета Global Times, западные СМИ «внимательно и с опасением» следят за визитом. По версии американских изданий, Моди хочет получить от Москвы гарантии, что углубление связей России с Китаем не повлияет на ее отношения с Индией.

Запад же больше обеспокоен углублением связей Индии с Россией. Профессор китайской Школы международных отношений Лун Синчунь отметил, что Индия не осудила Россию после начала украинского кризиса, а, напротив, сохранила отношения с Москвой и извлекла выгоду из покупки российской нефти и ее перепродажи европейским странам с большой выгодой. Несмотря на давление Запада, Моди выбрал Россию для первого зарубежного визита, подчеркнул Лун. Эксперт добавил, что Китай, в свою очередь, не рассматривает отношения России и Индии как угрозу.

На США обрушился смертоносный ураган

Мощный ураган «Берил» обрушился на США 8 июля, унеся жизни как минимум восьмерых человек в Техасе и Луизиане и оставив без электричества более 2,5 миллиона домов, сообщает CNN. Тропический шторм спровоцировал проливные дожди и ветры, которые превратили дороги в бурные реки, разорвали линии электропередач и повалили деревья на дома, трассы и автомобили.

Во вторник, 9 июля, шторм мчится к Среднему Западу и грозит вызвать еще больше наводнений и торнадо на своем пути. На восстановление электроснабжения в домах миллионов техасцев может уйти несколько дней или даже недель. Это грозит новыми проблемами, так как жители штата не смогут воспользоваться кондиционерами в экстремальную жару.