Нобелевский лауреат призвал Байдена выйти из президентской гонки

Глава Белого дома Джо Байден должен выйти из президентской гонки и уступить место кандидата от Демократической партии вице-президенту Камале Харрис. Об этом в колонке для газеты The New York Times написал лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман. Газета.Ru

«В любом случае, Байден сейчас — это уже "бракованный товар", и если он будет настаивать на своем участии в выборах, то, вероятно, он сам и будущее нашей демократии потерпят поражение. (...) Надеюсь, он сделает правильное решение и выйдет [из предвыборной гонки]», — отметил исследователь. Он добавил, что состоявшиеся 28 июня дебаты Байдена с экс-президентом США Дональдом Трампом показали неспособность первого оппонировать республиканскому кандидату. Lenta.ru

Ранее Байден ответил отказом на призыв демократов выйти из предвыборной гонки. Говорит Москва