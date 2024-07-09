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Нобелевский лауреат призвал Байдена выйти из президентской гонки

Глава Белого дома Джо Байден должен выйти из президентской гонки и уступить место кандидата от Демократической партии вице-президенту Камале Харрис. Об этом в колонке для газеты The New York Times написал лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман. Газета.Ru

«В любом случае, Байден сейчас — это уже "бракованный товар", и если он будет настаивать на своем участии в выборах, то, вероятно, он сам и будущее нашей демократии потерпят поражение. (...) Надеюсь, он сделает правильное решение и выйдет [из предвыборной гонки]», — отметил исследователь. Он добавил, что состоявшиеся 28 июня дебаты Байдена с экс-президентом США Дональдом Трампом показали неспособность первого оппонировать республиканскому кандидату. Lenta.ru

Ранее Байден ответил отказом на призыв демократов выйти из предвыборной гонки. Говорит Москва

Нобелевский лауреат призвал Байдена выйти из президентской гонки
© РИА Новости
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