Некоторые страны - члены НАТО в Центральной и Восточной Европе утрачивают доверие к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и не готовы обсуждать со страной стратегические вопросы, поскольку Будапешт поддерживает отношения с Москвой. С такой оценкой выступила газета Le Monde.

По ее информации, все большее число стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) считают, что с Орбаном больше нельзя "делиться конфиденциальной информацией" и "устраивать стратегические обсуждения" по ряду вопросов. Связано это с тем, что у премьера Венгрии есть "открытый канал" коммуникации с Москвой. Как утверждает издание, "Бухарестская девятка" вскоре может стать "восьмеркой", если недоверие к Венгрии укрепится.

Однако, как отмечает издание, не только Венгрия вызывает беспокойство внутри Североатлантического альянса. В частности, Германия также "раздражает" партнеров НАТО своей "сдержанностью" в вопросах оказания помощи и поставок вооружения Украине. При этом сама республика считает, что "делает больше, чем должна" в этом вопросе.

5 июля Орбан посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным, обсудил возможные пути урегулирования конфликта на Украине и начала переговоров о мире. Как прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва весьма позитивно оценивает политическую волю к диалогу, которую продемонстрировал своими визитами в РФ и Китай венгерский премьер-министр. В ЕС раскритиковали визит Орбана в Москву, но сам премьер Венгрии отверг критику руководства Евросоюза. Глава правительства напомнил, что сама брюссельская бюрократия до сих пор ничего не сделала, чтобы нормализовать отношения между противоборствующими сторонами.