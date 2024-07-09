В Латвии призвали снять ограничения на применение оружия по РФ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал партнеров по НАТО снять ограничения на применение западного оружия, поставляемого Украине, против российских военных объектов. Об этом он написал в Х. Lenta.ru

«Все ограничения, наложенные на Украину по применению оружия против законных военных объектов, должны быть сняты», — говорится в публикации. Лидеры стран НАТО на саммите в Вашингтоне также должны взять на себя обязательство оказывать Киеву дополнительную военную поддержку, добавил политик. ТАСС

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские ракеты не смогли бы бить по регионам РФ без прямого участия США в наведении. Газета.Ru