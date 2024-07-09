Украинские адвокаты пожаловались на притеснения со стороны сотрудников военкоматов

Украинские адвокаты пожаловались на то, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) препятствуют их профессиональной деятельности, оказывая давление, передает ТАСС.

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«Совет адвокатов Украины акцентирует внимание на том, что в адрес Национальной ассоциации адвокатов Украины поступают многочисленные обращения адвокатов о нарушении работниками территориальных центров комплектования (...) профессиональных прав и гарантий адвокатской деятельности», — указывается в сообщении Совета адвокатов Украины.



В тексте сообщения приводится пример того, как в декабре 2023 года в городе Сумы адвокат получил повестку, прибыв на вызов своего клиента в ТЦК. Другой случай произошел в Одессе, где прибывший к гражданскому лицу адвокат, не смог покинуть здание ТЦК, пока не согласился получить повестку.

Совет указывает и на случаи избиения, как случилось в Киеве, когда адвоката, приехавшего в поликлинику в Подольском районе столицы, избили неизвестные в форме.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК начали отлавливать украинцев призывного возраста, передвигаясь на машинах скорой помощи. «Украинское сопротивления часто начало присылать фото карет скорой помощи, в большинстве они передвигаются на военных номерах, в которых сидят сотрудники ТЦК и отлавливают людей по городам Украины», — уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев..