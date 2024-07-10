Соединенные Штаты не пытаются добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих в октябре парламентских выборов в стране. Об этом Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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Он опроверг данные Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Вашингтон уже разработал кампанию по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

В СВР заявили о готовности США добиваться смены власти в Грузии

«Это совершенно неверно», — подчеркнул представитель Госдепа США.



Ранее в СВР рассказали, что США дали указания оппозиции в Грузии готовиться к протестам в стране по случаю выборов в парламент. Отмечается, что пробивной силой против действующей власти станет население Тбилиси, которое участвовало на протестных акциях против принятия закона об иноагентах. Кроме того, по данным ведомства, в администрации президента США Джо Байдена была разработана большая информационная кампания по дискредитации правящей в стране партии «Грузинская мечта».