В Одессе выступили против сноса памятников Пушкину и Воронцову

Памятник поэту Александру Пушкину и монумент графу Михаилу Воронцову в Одессе не нужно сносить, так как они являются частью истории города, считает мэр Геннадий Труханов.

"На мой взгляд, памятники Пушкину и Воронцову нужны городу. Я против того, чтобы их сносить. Эти памятники установили наши прапрадеды", - отметил он в интервью агентству Укринформ.



Памятник Пушкину был установлен в 1889 году, монумент Воронцову - в 1863 году.

Труханов напомнил, что памятник Пушкину "вообще был создан на средства граждан".

"Не зря он стоит спиной к зданию мэрии, а лицом - к бульвару, к людям. <...> Пушкин - часть истории и мировой культуры. Если мы уберем его монумент в Одессе, им не перестанут увлекаться во Франции, Англии или Италии. Это классика", - подчеркнул мэр.



Говоря о памятнике Воронцову, Труханов предложил обратиться к истории и посмотреть, что этот человек сделал для Одессы.

"Сейчас информационное пространство открыто, каждый может прочитать историю создания города. Из песни слов не выкинуть. Отказываться от таких исторических фигур - страусиная позиция. Нельзя спрятать голову в песок и говорить, что этого не было", - подытожил он.



Мэр Одессы не первый год выступает против усилившихся на Украине процессов переписывания истории и массового сноса памятников. Еще в прошлом году Труханов отмечал, что в условиях, когда ведутся боевые действия, любая попытка переписать историю может привести к поляризации общества.

На Украине с 2015 года, когда был принят закон о так называемой декоммунизации, идет "война с памятниками" и топографическими названиями, связанными с советской историей. С февраля 2022 года украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией. По всей Украине демонтируются памятники российским деятелям, переименовываются улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, а также убираются упоминания о роли советского народа в Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, на Украине проводится курс на открытое вытеснение русского языка.