Зеленский резко высказался о встрече Моди с Путиным

Владимир Зеленский раскритиковал премьер-министра Индии Нарендру Моди за визит в Россию и встречу с Владимиром Путиным. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х. Газета.Ru

Он заявил, что встреча Моди с Путиным стала для него огромным разочарованием, назвав ее «сокрушительным ударом по мирным усилиям». Lenta.ru

Ранее сообщалось, что главными вопросами в ходе визита индийского премьер-министра в Россию станут энергетика и торговля, а также позиция руководства республики по конфликту на Украине. В Нью-Дели считают, что его решение «не может быть найдено на поле боя». News.ru