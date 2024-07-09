На Западе сочли саммит НАТО провальным еще до его начала

Стартующий сегодня, 9 июля, саммит НАТО в Вашингтоне «будет омрачен» царящим в рамках альянса хаосом. Об этом в своей публикации пишет агентство Bloomberg.

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Журналисты обратили внимание, что основные западные лидеры находятся не в лучшей ситуации. Так, президент США Джо Байден все еще пытается подавить беспокойство по поводу неудачи на дебатах. Французский лидер Эммануэль Макрон переживает не лучший исход выборов во Франции. Канцлер Германии Олаф Шольц также «ослаблен после плачевных результатов его партии на выборах в Европейский парламент».

По мнению авторов материала, лидеры НАТО надеялись, что их саммит ознаменует единство против президента России Владимира Путина, направит предупреждение Китаю и продемонстрирует силу альянса на 75-м году его существования. Вместе с тем планы по обеспечению долгосрочной помощи Украине «зашли в тупик», а надежды Киева на членство в НАТО все еще невелики.

Кроме того, экс-президент США Дональд Трамп ранее грозил выйти из НАТО и пойти на сделку с Кремлем, чтобы завершить конфликт на Украине. The New York Times подчеркивает, что после дебатов позиции политика улучшились, а ключевые союзники Вашингтона в Европе стали обсуждать, что будет, если Трамп одержит победу на президентских выборах этой осенью.

Напомним, что саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Он посвящен 75-летию существования альянса. Участники планируют обсудить в числе прочего увеличение финансовой и военной поддержки Украины.