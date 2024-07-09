На Украине знают, что страну вряд ли пригласят в НАТО на саммите в США

Украина вряд ли получит приглашение стать членом НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко порталу Defence News. Главной темой саммита станет помощь Украине. Президент США Джо Байден проведет мероприятие на саммите с украинским коллегой Владимиром Зеленским и почти двумя десятками союзников и партнеров, подписавших двусторонние соглашения о безопасности с Украиной. Остается непонятным то, что в заключительном коммюнике будет сказано о членстве Украины, подчеркивает издание. В материале говорится, что делегации все еще спорят о том, как это сформулировать — "мост", "необратимый" путь или некая комбинация. Европейский чиновник заявил Defence News, что эта формулировка должна быть жестче вильнюсского коммюнике. При этом на Украине считают, что эти разговоры не имеют никакого значения. "Мы знаем, что, скорее всего, не получим приглашения вступить в НАТО", — сказал Мережко, подчеркнув, что украинской стороне интересно то, что она получит "вместо этого". До этого CNN сообщал, что на саммите НАТО вступление Украины назовут необратимым.

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