Почему Байден не выйдет из предвыборной гонки

Несмотря на критику и призывы снять свою кандидатуру на пост президента США, Джо Байден планирует продолжать предвыборную кампанию, что вызывает беспокойство как среди союзников Вашингтона в Европе, так и внутри Демократической партии. Об этом пишет РИА Новости.

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Издание цитирует главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, который полагает, что за решением Байдена продолжить предвыборную кампанию стоят личные мотивы. Действующий глава государства считает, что пребывание на посту президента спасет его сына Хантера от уголовного преследования.

Байден также полагает, что голосовать будут не за него, но против Дональда Трампа, нападки на которого в Демпартии заметно усиливают по мере приближения выборов.

"Он твердо знает, что власть Трампу ни за что не отдадут. Демократическая партия таких итогов никогда не признает. Как они это сделают — уже другой вопрос", — считает Васильев.



Демократическая партия США оказалась в "заложниках" у Байдена, поскольку он получил большинство голосов на праймериз, и сняться с предвыборной гонки он может только личным решением, добавляет он.

До этого Джо Байден заявил, что считает себя лучшим кандидатом в президенты от Демократической партии и никуда уходить не собирается, несмотря на давление со стороны своих спонсоров и собственной партии.