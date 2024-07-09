Трамп назвал причину, мешающую Байдену выйти из президентской гонки

Нынешнему американскому лидеру Джо Байдену мешает выйти из президентской гонки только его эго. Об этом заявил в интервью Fox News бывший президент США Дональд Трамп.

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По мнению Трампа, у его соперника от демократов на предстоящих выборах президента США нет никакого желания покидать гонку.

«Мне кажется, что он вполне может остаться, у него есть эго, и он не хочет уходить», - заметил политик.



Бывший президент также обратил внимание на то, что у Байдена много голосов демократов, которые он уже получил, и единственный способ, которым его могут вывести из гонки, — это попытаться использовать 25-ю поправку к Конституции США, но «никто не станет этого делать».

«Они ничего не могут сделать, чтобы выгнать его», — уверен Трамп.



Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера.

Байден является самым пожилым президентов в истории США. И он уже не раз попадал в неловкие ситуации. В частности, он регулярно читает в ходе свих выступлений технические детали, например, «конец цитаты» с телесуфлера, путает имена мировых лидеров, здоровается «с пустотой». Также широкое обсуждение вызвало видео, на котором президент США трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.

При этом Байден является основным кандидатом от Демократический партии на предстоящих выборах президента США. Однако, по данным СМИ, некоторые демократы уже начали всерьез обсуждать замену главы государства другим кандидатом после его провальных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом. По итогам дебатов, 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу. В Белом доме объяснили провал Байдена усталостью и простудой.