Во Франции начали расследование против Ле Пен

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении лидера парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен в связи с подозрением в нарушении правил финансирования избирательной кампании в 2022 году. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

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Причиной стало обращение Национальной комиссии по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP), которая проверяет законность возмещения средств за расходы кандидатов во время выборов. Отмечается, что этот орган часто сообщает о нарушениях в прокуратуру и подал туда несколько заявлений по поводу нескольких кандидатов на президентских выборах 2022 года. Однако только в отношении Ле Пен было начато расследование.

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Как утверждает телеканал, речь идет о проблеме с "источниками финансирования кампании". В то же время в 2023 году между CNCCFP и кандидатом от "Нацобъединения" возникал лишь спор по поводу €300 тыс., потраченных партией на аренду рекламного пространства на 12 автобусах во время предвыборной агитационной кампании. Ле Пен пыталась оспорить исключение этой суммы из числа возмещаемых расходов, обратившись в Конституционный совет, однако о результатах рассмотрения этой жалобы пока не сообщалось.