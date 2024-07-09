Пока вы спали: ограничения для Байдена и поддержка РФ со стороны Венесуэлы

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CNN: НАТО в проекте коммюнике опишет членство Киева в альянсе как необратимое

Возможное вступление Украины в Североатлантический альянс будет описываться в проекте итогового документа стартующего в Вашингтоне саммита НАТО как необратимый процесс, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Итоговая версия коммюнике будет содержать именно эту формулировку, что станет «важным сигналом» для Киева и Москвы.

При этом США настаивают на том, чтобы Украина продолжал работу над демократическими реформами.

WSJ: помощники Байдена ограничивали его контакты для сокрытия промахов

Советники американского президента Джо Байдена длительное время контролировали личные контакты и передвижения главы государства, чтобы скрыть его участившиеся промахи, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Более года администрация США выстраивала расписание главы государства так, чтобы оградить его от неожиданных высказываний и речей. В частности, советники уменьшили количество пресс-конференций, интервью и стремились к тому, чтобы встречи со спонсорами Демократической партии «не выходили за рамки обмена заготовленными любезностями».

Кроме того, помощники президента ограничили количество его поездок из опасений, что у Байдена просто не хватит на них сил.

Производители мяса в России стали чаще использовать запрещенную добавку

В России производители мясной и молочной продукции стали чаще использовать запрещенную добавку — микробную трансглютаминазу, сообщают «Известия».

Она используется для увеличения массы продуктов. В 2023 году эту добавку обнаружили в 25 пробах — молочной, мясной, продуктах переработки мяса птицы и продукции для детского питания. Это в два раза выше, чем в 2022 году. А за первое полугодие 2024 года зафиксировали 28 таких случаев.

Чаще всего этот фермент используется при производстве йогурта, сыров, творога и мясной продукции, чтобы увеличить массу до 25% за счет удержания влаги, а также для соединения (склеивания) животных и растительных белков.

Венесуэла готова поддержать любой мирный план по Украине, который одобрит РФ

Каракас выступит с поддержкой любой мирной инициативы по урегулированию конфликта вокруг Украины, которая будет учитывать интересы Москвы, сообщают «Известия» со ссылкой на посла республики в РФ Хесуса Рафаэля Саласара Веласкеса.

«Венесуэла всегда будет на стороне Российской Федерации и поддержит любой мирный план, в котором Российская Федерация примет участие и который она одобрит», — заявил он.



Так дипломат ответил на вопрос о готовности Каракаса поддержать мирную инициативу, предложенную Китаем и Бразилией.

SpaceX запустила ракету-носитель с турецким спутником связи

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, сообщает ТАСС.

Она доставит на орбиту турецкий спутник связи Turksat 6A.

Спутник откроет стране рынок Юго-Восточной Азии и позволит оказывать услуги 4,5 млрд человек.