Визит главы правительства Индии Нарендры Моди в Россию говорит о снижении влияния Соединенных Штатов в мире, сообщает Global Times со ссылкой на индийского аналитика С. Л. Кантан.

По его словам, когда только начался российско-украинский конфликт, Вашингтон очень надеялся, что отношения Индии с Россией ухудшатся. Однако в последнее время ожидания США меняются, поскольку Нью-Дели продолжает укреплять свои торговые и дипломатические отношения с самой санкционированной страной в мире. Несмотря на угрозу еще больших антироссийских санкций со стороны Вашингтона, Москва стала поставщиком нефти №1 для Индии, которая, в свою очередь, является крупнейшим покупателем сырья из России. В июне Индия закупила 2,13 млн баррелей нефти в день.

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Еще больше раздражая Вашингтон, Индия заняла нейтральную позицию в отношении Украины, а Моди даже отказался присутствовать на мирном саммите в Швейцарии. Игнорируя публичные угрозы со стороны США, премьер-министр Индии значительно усилил сотрудничество с РФ в военных вопросах. Так, Индия купила российские системы противоракетной обороны С-400. Сегодня две страны рассматривают сотрудничество в многочисленных стратегических областях, таких как совместное производство оружия, взаимный доступ к военным объектам, совместное развертывание войск, военных кораблей и истребителей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал отношения России с Индией как «особое и привилегированное стратегическое партнерство». Его коллега из Индии Субрахманьям Джайшанкар добавил: «Единственной константой в мировой политике являются связи между Индией и Россией».

Учитывая, что доллар США лежит в основе большей части мощи американской империи, удивительно, как Индия с энтузиазмом восприняла дедолларизацию. Индия и четыре страны АСЕАН недавно объявили о цифровой платформе, которая позволит осуществлять мгновенные трансграничные розничные платежи, обходя американскую национальную валюту. В прошлом году Индия и ОАЭ оформили соглашение о проведении транзакций в своих местных валютах. И 60 процентов торговли между Россией и Индией теперь происходит либо в рублях, либо в рупиях.

Есть еще два преобразующих соглашения в отношении торговли: морской маршрут Ченнаи-Владивосток и Международный транспортный коридор Север-Юг (INSTC), которые направлены на долгосрочную интеграцию индийской и российской экономик. Беспроигрышная парадигма этих инициатив бесспорна. INSTC также включает в этот процесс Иран — еще одного американского противника. Индия даже бросила вызов США, заключив 10-летнюю сделку по развитию иранского порта Чабахар.