Премьер Индии призвал прекратить конфликт на Украине

Конфликт на Украине необходимо прекратить с помощью дипломатии, призвал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его цитирует телеканал NDTV.

«Индия всегда призывала уважать Устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. На поле боя нет решения. Диалог и дипломатия — вот путь вперед», — сказал глава индийского правительства.



Ранее NDTV со ссылкой на источники также сообщил, что Моди и Путин якобы решили уволить служащих в российской армии индийцев, поскольку Нью-Дели занимается возвращением своих граждан из зоны конфликта на Украине. В свою очередь, в Кремле отказались комментировать соответствующую информацию.