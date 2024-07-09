СМИ: помощники Байдена ограничивали его контакты для сокрытия промахов

Советники президента США Джо Байдена на протяжении длительного времени контролировали личные контакты и передвижения главы государства, что скрыть его участившиеся промахи. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, более года Белый дом выстраивал расписание Байдена так, чтобы оградить его от неожиданных высказываний и речей. В частности, советники уменьшили количество пресс-конференций, интервью СМИ и стремились к тому, чтобы встречи со спонсорами Демократической партии "не выходили за рамки обмена заготовленными любезностями".

Как указывает издание, помощники Байдена также ограничили количество его поездок из опасений, что у него просто не хватит на них сил. При этом WSJ подчеркивает, что даже на фоне того, что промахи американского лидера становились все более очевидными, его советники продолжали всех уверять, что с Байденом все в порядке.

Ранее газета The New York Post сообщила со ссылкой на записи журнала посещений Белого дома, что лечащий врач президента США Кевин О’Коннор в январе провел встречу с доктором Кевином Канардом - неврологом медицинского центра им. Уолтера Рида, который специализируется на болезни Паркинсона. По сведениям газеты, встреча состоялась в клинике при Белом доме 17 января.

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Байден и республиканец Дональд Трамп уже гарантировали себе выдвижение в качестве кандидатов на пост президента от своих партий. Предполагалось, что их кандидатуры будут утверждены на общенациональных съездах республиканцев (15-18 июля) и демократов (19-22 августа). Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с Трампом в Соединенных Штатах, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к нынешнему хозяину Белого дома отказаться от дальнейшей борьбы за высший государственный пост. СМИ утверждают, что демократы лихорадочно ищут кандидатуру на замену Байдену.