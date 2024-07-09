Куба заявила о намерении укреплять отношения с КНДР

Куба будет дальше работать над укреплением отношений дружбы и сотрудничества с КНДР. Об этом заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья в связи с 30-летием со дня смерти основателя народной республики Ким Ир Сена (1912-1994).

"Куба продолжит работать над укреплением исторических отношений дружбы и сотрудничества с КНДР", - написал Родригес Паррилья на своей странице в X (ранее Twitter).

Президент Кубы Мигель Диас-Канель также прокомментировал на своей странице в X 30-летие со дня смерти Ким Ир Сена, признав его "историческое наследство и его бесценный вклад в братские связи между Кубой и КНДР".