Байден раскрыл стратегию на следующих дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре со спонсорами предвыборной кампании заверил их, что будет кандидатом от демократов, а также раскрыл стратегию на следующих дебатах со своим соперником Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

© Lenta.ru

«Демократическая партия сказала свое слово. Кандидат от демократов - это я. И я буду кандидатом от партии... Я никуда не уйду. Я в этом до конца. И я одержу победу», — сказал он.



Байден сообщил, что его стратегия на следующих дебатах будет заключаться в четырех словах: «Атаковать, атаковать, атаковать, атаковать».

Ранее американский президент заявил о своем равнодушии к мнению крупных спонсоров его предвыборной кампании, призывающих главу государства выйти из гонки. Он назвал подобные призывы попыткой элит вытеснить его и добавил, что разочарован в поведении верхушки Демократической партии США. Президент также отметил, что в своей кампании рассчитывает на поддержку «среднестатистического» избирателя.