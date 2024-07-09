В ЕС сравнили ситуацию во Франции с кризисом в Германии перед приходом Гитлера

Франция может столкнуться с глубоким социально-экономическим кризисом, который сделает страну похожей на Веймарскую республику, прекратившую свое существование с приходом к власти Адольфа Гитлера. Об этом говорится в статье экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль для газеты "Ведомости".

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Комментируя неспокойную обстановку во Франции после проведения досрочных парламентских выборов, Кнайсль охарактеризовала ее как "грандиозную неразбериху по-французски". "Даже при наиболее благоприятном раскладе страна рискует оказаться в полном тупике. Размер госдолга будет расти, покупательная способность населения - падать, а гнев и отчаяние людей - только усиливаться. При наихудшем сценарии Франция может оказаться в условиях, подобных ситуации с немецкой Веймарской республикой в 20-е годы прошлого века", - написала экс-дипломат.

В ходе Ноябрьской буржуазно-демократической революции Германская империя прекратила свое существование - была провозглашена Республика Германия. Впоследствии получила название Веймарской республики, политический строй действовал до прихода к власти нацистов в 1933 году.

Кнайсль отметила, что из-за роста влияния маргинальных группировок "возрастает опасность открытого противостояния политических противников на улицах городов страны".

"Крайне левые с удовольствием вступают в уличные баталии со своим главным противником - французской полицией, - продолжила она. - В этой ситуации вполне может возникнуть харизматичный лидер, который быстро возьмет инициативу в свои руки. Франция - колыбель революции и родина гильотины. Жители мало какой другой страны так же охотно готовы выходить на уличные демонстрации протеста, как это делают французы".



Французской полиции и руководителям крупных городов не позавидуешь, считает экс-глава МИД Австрии. "Им приходится работать в условиях наличия высокого риска террористических проявлений, заниматься логистическим обеспечением Олимпийских игр, а теперь еще и сталкиваться с последствиями хаоса во внутриполитической жизни страны. То, что происходит сегодня во Франции, - это следствие цепочки безответственных поступков, более свойственных несдержанному подростку. И даже в свои 46 [президент Франции Эмманюэль] Макрон больше похож не на государственного деятеля, а на капризного юнца", - говорится в ее статье.

Угроза нацбезопасности

Кнайсль обратила внимание, что дополнительные угрозы национальной безопасности Франции создаются за счет контрабанды оружия, поставляемого западными странами на Украину.

"Рынок поступающих в адрес Украины вооружений, поставка которых щедро финансируется европейцами, абсолютно неконтролируем. О чем бы ни шла речь, будь то автоматическое стрелковое оружие, пусковые ракетные установки или бронетехника, все это может быть перепродано и применено на территории самого Евросоюза", - подчеркнула экс-дипломат.



"Нынешним летом от Парижа следует держаться подальше, - считает экс-глава МИД Австрии. - Многим это было понятно уже тогда, когда политическая ситуация была еще более-менее стабильной. Летние Олимпийские игры не только приведут к транспортному коллапсу и росту цен на гостиничные номера, но и спровоцируют нестабильную ситуацию в плане безопасности. Франция является мишенью для многочисленных террористических группировок".

Статья Кнайсль завершается словами: "Похоже, свет в Европе снова начинает меркнуть".