Страна Латинской Америки вызвалась поддержать любой план РФ по Украине

Венесуэла выступит с поддержкой любой мирной инициативы по урегулированию конфликта вокруг Украины, которая будет учитывать интересы России и встретит одобрение российских властей, сообщают «Известия» со ссылкой на посла республики в РФ Хесуса Рафаэля Саласара Веласкеса.

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По его словам, если какая-то страна предложит какой-либо план в отношении конфликта на Украине, Венесуэла всегда будет на стороне Москвы и поддержит любой мирный план, в котором РФ примет участие и который она одобрит. Так дипломат ответил на вопрос о готовности Каракаса поддержать мирную инициативу, предложенную КНР и Бразилией.

14 июня российский президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ назвал условия для урегулирования ситуации вокруг Украины. Это вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ украинских властей от вступления в Североатлантический альянс. Также Москва считает необходимыми отмену всех санкций Запада против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.