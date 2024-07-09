Еще один конгрессмен-демократ призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Американский законодатель от Демократической партии Адам Смит призвал своего однопартийца, главу государства Джо Байдена уступить дорогу новому кандидату в предвыборной гонке на фоне растущей критики его провального выступления на дебатах, сообщает РИА Новости.

По его словам, если президент продолжит свою кампанию, это будет ошибкой. Парламентарий считает, что Байден должен уступить место сейчас, чтобы найти нового кандидата. При этом Смит указал, что все равно поддержит Байдена, если он продолжит участвовать в гонке.

Парламентарий пополнил ряды демократов в Конгрессе США, призывающих президента выйти из гонки. Среди них Энджи Крейг от Миннесоты, Майк Куигли от Иллинойса, Ллойд Доггетт от Техаса, Рауль Грихалва от Аризоны и Сет Мултон от Массачусетса.

Несмотря на критику, 8 июля Байден заявил, что информировал демократов в Конгрессе о намерении продолжить участие в президентских выборах.