Какие обещания Украине даст НАТО на предстоящем саммите

Противостояние с Москвой и военная поддержка Киева станут главными темами открывающегося в Вашингтоне трехдневного саммита Североатлантического альянса, сообщает ТАСС.

На мероприятии будет идти речь об усилении военного потенциала НАТО, наращивании численности армий стран-членов блока, приобретении новых вооружений, а также о новых требованиях по повышению оборонных расходов стран Европы. Лидеры выступят с общеполитическим заявлением о том, что намерены принять Украину в Альянс в будущем, после завершения конфликта с Россией. Будет принято несколько решений, среди которых — поставка оружия, подготовка военных и обмен разведывательной информацией.

Из стран - партнеров НАТО на саммит, кроме Украины, приглашены лидеры Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии, с которыми будут обсуждаться вопросы военно-политического противодействия КНР и КНДР. Это противостояние Альянс рассматривает как часть конфликта с Россией. В Европе и США считают, что Китай и Северная Корея вместе с Ираном являются главными союзниками Москвы, которые помогают российским властям справляться с экономическим давлением западных стран и концентрировать военные ресурсы, необходимые для продолжения специальной военной операции.

Участники саммита отметят 75-летие с момента основания НАТО. Празднование будет омрачено двумя событиями. Прежде всего, это неудачное выступление американского лидера Джо Байдена на теледебатах с экс-президентом Дональдом Трампом. Союзники по НАТО сомневаются в перспективах Байдена на переизбрание. Во-вторых, это визит в Россию 5 июля главы правительства Венгрии Виктора Орбана, который в Евросоюзе и НАТО восприняли как подрыв общих усилий Альянса по военной поддержке Киева.

В преддверии саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не хочет «Минска-3», а намерена добиваться, чтобы Украина «обрела способность сдерживать Россию». По его словам, для достижения мирного урегулирования кризиса вокруг Украины за столом переговоров Киеву надо предоставить еще больше оружия.

При этом генсек НАТО признал, что предложенный им ранее проект долгосрочной многолетней программы по финансированию поставок оружия и боеприпасов Киеву к саммиту согласовать не удалось. Изначально он выступал за создание фонда в $100 млрд в год, затем планы урезаны до $40 млрд в год.