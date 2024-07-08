Маск заявил, что демократы США использовали нелегалов ради голосов

Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск заявил, что демократическая партия специально пускала в страну нелегальных мигрантов, чтобы получить от них голоса на выборах. Об этом он написал в социальной сети X.

Такое заявление Маск сделал в ответ на сообщение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который заявил о планах демократов «превратить нелегальных иностранцев в избирателей». По мнению Маска, для этих целей партия демократов специально пускала нелегалов в страну.

«Все это время их целью было впустить как можно больше нелегальных избирателей», — написал он.



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