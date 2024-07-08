Стало известно, что Белый дом раз в месяц посещает эксперт по болезни Паркинсона

Корреспондент РИА «Новости» сообщил, что в Белый дом раз в месяц приходит невролог и эксперт по болезни Паркинсона Кевин Каннард. Об этом информационное агентство сообщает со ссылкой на публичные данные о посетителях Белого дома.

Согласно информации источника, Каннард приходил в Белый дом восемь раз за последние восемь месяцев. При этом в самой администрации президента США отказались связывать последний визит специалиста со здоровьем президента Джо Байдена. Как сказано в сообщении Белого дома, Байден проходил обследование у невролога трижды за последние три года.

«Каннард считается специалистом в области неврологии с более чем двадцатилетним стажем, в своих соцсетях он указывает, что сотрудничает с медицинским отделением Белого дома уже более 12 лет. Первое зафиксированное посещение Каннардом Белого дома датируется июлем 2023 года, а последнее — 28 марта 2024 года. В основном визиты выпадают на пятницу или на четверг. Данные о визитах позднее марта пока не были опубликован», — сообщает источник.



Напомним, что 29 июня в США прошли теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. По итогам дебатов 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу.