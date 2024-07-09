США высказали Индии свои опасения по поводу отношений с Россией

США довели до Индии свои опасения по поводу ее отношений с Россией. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

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Индия является стратегическим партнером США, с которым они ведут «полный и откровенный диалог», поэтому у американской стороны есть опасения по поводу отношений Нью-Дели с Москвой, подчеркнул представитель ведомства.

«Я буду смотреть на публичные заявления премьер-министра [Индии Нарендры ] Моди, чтобы понять, о чем он говорил, но, как я уже сказал, мы ясно дали понять Индии нашу обеспокоенность по поводу их отношений с Россией», — сказал Миллер, комментируя визит Моди в Москву.



Он добавил, что Вашингтон надеется на то, что Индия и любая другая страна при взаимодействии с Россией дадут ей понять, что она должна уважать Устав ООН, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.

В Индии раскрыли, чем обернулся для США визит Моди в Россию

8 июля премьер Индии Нарендра Моди посетил с визитом Москву, где обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ряд вопросов двухсторонней повестки дня.