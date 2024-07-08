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На Западе раскрыли план США по России

Экс-посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро в эфире YouTube-канала LCI раскрыл план США по решению украинского конфликта. По его мнению, Соединенные Штаты предложат России договориться по вопросу Украины после выборов вне зависимости от их итогов.

На Западе рассказали о плане США по России
© globallookpress.com

Дипломат отметил, что американцы реалисты, они осознают невозможность возвращения территорий под контроль Киева.

«Возможно, я ошибаюсь, но я убежден, что, независимо от итогов президентских выборов в США в ноябре, с Россией будет достигнуто соглашение», — заявил Аро.

Он уточнил, что с такой инициативой выступит именно Вашингтон, а Европа примет мирное урегулирование на предложенных условиях.

Путин назвал условие для переговоров с Украиной

Ранее французский генерал Николя Ришу допустил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется встретиться и пойти на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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