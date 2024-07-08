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Кирби: Байдену не требуется убеждать союзников по НАТО в своих возможностях

У президента США Джо Байдена нет потребности в том, чтобы убеждать союзников по НАТО в своих возможностях руководить Соединенными Штатами, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Кирби резко ответил на касающийся Байдена вопрос журналиста
© globallookpress.com

Журналисты попросили чиновника сообщить, намеревается ли Байден убеждать союзников, что он способен исполнять свои обязанности после провальных дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом

«Вопрос предполагает, что их нужно заверять в американском лидерстве и обязательствах Байдена, я не думаю, что это тот случай», — подчеркнул Кирби.

По его мнению, лидеры стран НАТО не приехали бы в Вашингтон на саммит, если бы не верили в лидерство США.

Байден направил письмо Конгрессу по поводу выборов

Ранее сенатор от Демпартии Крис Мерфи сообщил, что эта неделя будет иметь «абсолютно критическое» значения для заявки Байдена на второй срок.

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