Кирби резко ответил на касающийся Байдена вопрос журналиста

У президента США Джо Байдена нет потребности в том, чтобы убеждать союзников по НАТО в своих возможностях руководить Соединенными Штатами, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты попросили чиновника сообщить, намеревается ли Байден убеждать союзников, что он способен исполнять свои обязанности после провальных дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом

«Вопрос предполагает, что их нужно заверять в американском лидерстве и обязательствах Байдена, я не думаю, что это тот случай», — подчеркнул Кирби.



По его мнению, лидеры стран НАТО не приехали бы в Вашингтон на саммит, если бы не верили в лидерство США.

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Ранее сенатор от Демпартии Крис Мерфи сообщил, что эта неделя будет иметь «абсолютно критическое» значения для заявки Байдена на второй срок.