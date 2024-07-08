В Дагестане упразднили отдел фетв, который принял фетву о запрете никаба

Муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев заявил об упразднении отдела фетв, который ранее принял фетву о временном запрете на ношение никаба. Об этом муфтият сообщил в своем Telegram-канале.

Сообщается, что такое решение было принято в связи с тем, что отдел «перестал отвечать на вызовы времени». При этом Муфтий добавил, что в ближайшее время в структуре муфтията будут приняты и другие изменения.

«Сегодня муфтий Республики Дагестан шейх Ахмад афанди Абдуллаев провел собрание с работниками отдела фетв и примирения. Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени», — сказано в сообщении муфтия.



Никаб представляет из себя традиционный женский головной убор, используемый в арабских странах. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал запретить в стране ношение никаба. После этого отдел фетв сообщил, что достаточных оснований для всеобщего запрета никаба не было обнаружено.