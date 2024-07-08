В Швеции высказались о России

Власти Швеции полагают, что Россия якобы является самой серьезной угрозой для королевства. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, правительство Швеции накануне опубликовало новую стратегию безопасности.

«Россия представляет собой наиболее серьезную угрозу для нашей национальной безопасности в период до 2030 года», — говорится в стратегии.



Политики полагают также, что текущая ситуация в области безопасности сохранится в обозримом будущем, существует риск, что она в дальнейшем ухудшится.

Швеция официально вступила в НАТО

По мнению шведских властей, угрозу стране также представляет Китай. Опасения Стокгольма вызывают геополитические амбиции КНР и «попытки перестроить основанный на правилах мировой порядок».

Президент РФ Владимир Путин ранее объяснил популярному американскому журналисту Такеру Карлсону, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.