Глава Евросовета описал поездку Орбана к Путину двумя словами

Поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к президенту России Владимиру Путину в Москву в рамках миссии по урегулированию конфликта на Украине является политической ошибкой. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает Reuters.

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«Поездка Орбана в Россию — это политическая ошибка», — отметил политик.



Мишель также подчеркнул, что остальные страны — участницы ЕС отреагировали на инициативу главы венгерского правительства негативно. Он добавил, что это было неприемлемо.

Шольц осудил визит Орбана в Москву

С 1 июля Венгрия начала свое председательство в Совете ЕС сроком на полгода. Отмечается, что Будапешт возглавит Совет ЕС в условиях серьезных разногласий с руководством Евросоюза по некоторым вопросам, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.