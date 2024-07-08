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Стало известно, кому Орбан может рассказать о визитах в Россию и Китай

Политический эксперт Георг Шпетле заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может рассказать о результатах своих поездок на Украину, в Россию и Китай бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стало известно, кому Орбан может рассказать о визитах в Россию и Китай
© globallookpress.com

По мнению эксперта, на основе этих данных Трамп может скорректировать свой план по достижению мира на Украине. При этом Шпетле считает, что Орбан проведет встречу как с Трампом, так и с действующим президентом США Джо Байденом.

«Сейчас Орбан, видимо, собирает пазл: он уже знает, что сказал президент Путин, что сказал Зеленский, будет и точка зрения китайской стороны. Станет известно, чего хочет Китай, потому что говорилось, что у Пекина есть мирный план, но его не раскрывали. С учетом этих позиций Орбан сможет переговорить с Трампом о том, как можно было бы их сопоставить друг с другом. И, очевидно, обладая этой информацией, Трамп сможет дальше думать, надо ли ему изменять свой мирный план или эти пазлы совпадают с его планом», — заявил он.

Шпетле также добавил, что «слабым местом» этой цепочки является Владимир Зеленский, который рискует остаться без поддержки США в случае победы на президентских выборах Трампа.

«Могу представить, что после визита в США Сийярто один поедет в Киев или встретится с Кулебой в Венгрии, и раскроет ему, какие на данный момент есть предложения у Китая, у России, у Америки, как можно прийти к соглашению. И Кулеба передаст это Зеленскому. Тогда мяч будет однозначно на стороне Зеленского», — добавил эксперт.

Напомним, что ранее Виктор Орбан посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, после чего прилетел в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. После Орбан прилетел в Китай.

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