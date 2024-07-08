Стало известно, кому Орбан может рассказать о визитах в Россию и Китай

Политический эксперт Георг Шпетле заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может рассказать о результатах своих поездок на Украину, в Россию и Китай бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению эксперта, на основе этих данных Трамп может скорректировать свой план по достижению мира на Украине. При этом Шпетле считает, что Орбан проведет встречу как с Трампом, так и с действующим президентом США Джо Байденом.

«Сейчас Орбан, видимо, собирает пазл: он уже знает, что сказал президент Путин, что сказал Зеленский, будет и точка зрения китайской стороны. Станет известно, чего хочет Китай, потому что говорилось, что у Пекина есть мирный план, но его не раскрывали. С учетом этих позиций Орбан сможет переговорить с Трампом о том, как можно было бы их сопоставить друг с другом. И, очевидно, обладая этой информацией, Трамп сможет дальше думать, надо ли ему изменять свой мирный план или эти пазлы совпадают с его планом», — заявил он.



Шпетле также добавил, что «слабым местом» этой цепочки является Владимир Зеленский, который рискует остаться без поддержки США в случае победы на президентских выборах Трампа.

«Могу представить, что после визита в США Сийярто один поедет в Киев или встретится с Кулебой в Венгрии, и раскроет ему, какие на данный момент есть предложения у Китая, у России, у Америки, как можно прийти к соглашению. И Кулеба передаст это Зеленскому. Тогда мяч будет однозначно на стороне Зеленского», — добавил эксперт.



Напомним, что ранее Виктор Орбан посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, после чего прилетел в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. После Орбан прилетел в Китай.