В больницу в Киеве попала американская ракета-перехватчик Patriot PAC-3, заявил в соцсетях блогер из США Джексон Хинкл. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в западных СМИ появились десятки публикаций об ударах ВС РФ по Киеву. Авторы статей обвинили российских военных в том, что они якобы нанесли удары по гражданской инфраструктуре и медицинским учреждениям.

«Американская ракета ПВО Patriot, выпущенная Украиной, попала сегодня утром в киевскую детскую больницу. Конечно, они обвиняют Россию. Снова», — подчеркнул блогер.



Хинкл пояснил, что внимательно проанализировал фотографии и видеоролики, размещенные киевлянами в сети.

По его словам, кадры с летящей ракетой, фото осколков свидетельствуют о том, что снаряд является перехватчиком Patriot PAC-3 (с заостренным носом), а не российской крылатой ракетой Х-101 (с закругленной носовой частью). Он добавил, что ракета также не имела характерных для Х-101 крыльев.

СМИ: Киев подвергся обстрелу российскими ракетами «Кинжал»

Президенту США Джо Байдену следует прекратить отправку вооружений террористам, констатировал журналист.

Джексон Хинкл — американский блогер, инфлюенсер и политический комментатор. Пишет преимущественно о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке. В соцсети X на него подписаны 2 млн человек.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что американские журналисты начали признавать факты зверств ВСУ в Донбассе.