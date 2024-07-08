Додон заявил, что, нарушил планы властей своим отказом от участия президентской гонке

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что сорвал планы сторонников главы государства Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности, которые уже заготовили мероприятия по его дискредитации на фоне конфликта на Украине.

"Я уже был президентом. А вы, как гражданин, не устали от стольких Майя-Додон? В 2016 Додон-Санду, в 2020 - снова Додон-Санду. Давайте дадим людям другой выбор. И я не хочу, чтобы эти выборы были про войну в Украине и Путина. Может Санду и ее команда и хотели бы. Нет, пожалуйста, обсуждайте ситуацию в стране: как вы нарушили конституцию, как ликвидировали правовое государство, как издеваетесь над людьми, как захватили юстицию. И обсудите это с тем, кто на себе это все ощутил - с господином Стояногло, которого вы закрыли и который уже выиграл в ЕСПЧ несколько дел и выиграет еще", - сказал Додон в эфире телеканала N-4.



По его словам, поддержав Стояногло, он испортил летний отдых обслуживающим Санду и правящую партию медиаменеджерам.

"Они уже заготовили "антидодоновскую стратегию" на президентскую кампанию, были сняты антидодоновские ролики, за них заплатили деньги. И теперь они не поедут на море, чтобы делать новые ролики. Они теперь не знают, что делать", - пояснил лидер социалистов.



Стояногло возглавил генеральную прокуратуру в 2019 году, победив в конкурсе, проведенным правительством, которое тогда возглавляла нынешний президент Санду. Однако уже в 2021 году он был арестован по обвинению в злоупотреблении служебным положением - поводом стали публикации в прессе десятилетней давности, однако его вина в суде не была доказана. Он отверг обвинения в свой адрес, сообщив журналистам, что его увольнение - это месть Санду за отказ открыть по ее требованию уголовные дела против лидеров оппозиции, среди которых был и бывший президент страны Додон.

Выборы президента Молдавии пройдут 20 октября. В этот же день по инициативе Санду состоится и референдум, на котором граждане смогут высказаться о вступлении страны в ЕС. Оппозиционные партии и представители общественности подвергли критике планы Санду совместить выборы с плебисцитом. Они обвинили ее в намерении использовать референдум, чтобы остановить падение популярности президента и снижение рейтинга правящей партии на фоне тяжелого экономического кризиса и акций протеста оппозиции.