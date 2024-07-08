Названа причина, по которой Украину не берут в НАТО

Политическая воля нужна для того, чтобы присоединить Украину к Североатлантическому альянсу, рассказал на брифинге специальный помощник президента США Майкл Карпентер. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне президент Польши Анджей Дуда признал, что у стран альянса нет единства по вопросу о присоединении Украины к блоку.

«Целое командование [НАТО] отвечает за поддержку Украины в военной подготовке, координации и логистике в рамках помощи в безопасности и развития сил, что будет мостом к членству Украины в альянсе [в том случае] когда появится политическая воля», — пояснил Карпентер.



Напомним, что российские официальные лица неоднократно заявляли: риски вступления Украины в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.