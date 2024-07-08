Кейт Миддлтон защищает своих детей от папарацци необычным способом

Кейт Миддлтон решила уберечь своих детей от внимания публики
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон нашла необычный способ уберечь своих детей от внимания папарацци. Об этом пишет Mirror.
Журналистка Афуа Хейган, снявшая документальный фильм о Миддлтон, объяснила, что королевская особа решила сама фотографировать и выкладывать на официальные аккаунты кадры принцев Луи и Джорджа, а также принцессы Шарлотты.
«Принцесса Уэльская понимает, кто она такая, в каком положении находится. Она также понимает интерес к своей семье, особенно к своим детям, что люди хотят видеть, как они растут. Поэтому она понимает, что прессе нужны эти фотографии», — объяснила журналистка.
По словам Хейган, Миддлтон увидела «ущерб, который пресса нанесла жизни» принца Уильяма, и решила уберечь наследников от слишком пристального внимания публики. Принцесса Уэльская фактически начала исполнять обязанности королевского фотографа, тем самым избавив детей от дискомфорта позирования незнакомцам.
Кейт Миддлтон рассказала о борьбе с раком
22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.