В Белом доме анонсировали объявления, которые будут сделаны на саммите НАТО

На саммите Североатлантического альянса (НАТО), который состоится в Вашингтоне, будет сделано несколько крупных объявлений о поддержке Украины. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.

«Соединенные Штаты и несколько наших союзников сделают несколько крупных объявлений на этой неделе, и альянс НАТО объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнерства для помощи в обороне Украины», – сказал он журналистам на брифинге.



Сообщалось, что союзники дадут Украине обязательства по укреплению сил противовоздушной обороны и по финансовой помощи в объеме $40 млрд долларов в 2025 году. Государства-члены Североатлантического альянса также объявят на саммите о новом командовании в Германии по подготовке и снабжению Украины.

До этого стало известно, что члены НАТО подготовили план по обеспечению поддержки Украины на случай победы Дональда Трампа на выборах президента США. Он включает в себя три пункта: улучшение отношений с Трампом в случае его избрания, увеличение расходов на оборону в Европе, а также разработка новых мер по защите от вмешательства в дела НАТО со стороны Трампа.